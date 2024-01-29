Сбиты все БпЛА. РФ ночью атаковала Украину 8 дронами и четырьмя ракетами

В ночь на 29 января российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 8 беспилотников типа Shahed-136/131.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все вражеские дроны уничтожены.

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Атака по Украине 29 января

В Воздушных силах отметили, что россияне ударили 8 БпЛА из района Приморско-Ахтарск (РФ), одной ракетой Искандер-М из района Воронежской области (РФ) и тремя ЗКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области.

Все восемь дронов сбиты в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.

Последствия атаки дронов 29 января

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини добавила, что над Николаевской областью удалось уничтожить четыре вражеских беспилотника.

— К сожалению, обломками повреждено несколько зданий — административное, учебного заведения, частный дом. Однако произошло это все без пожара. Также не поступала информация о пострадавших, — сказала она.

По словам Гуменюк, РФ пытается держать в напряжении и истощать украинскую ПВО каждую ночь. При этом оккупанты разведывают готовность систем нашей противовоздушной обороны, пытаются проложить маршруты, чтобы обойти нашу защиту. Это делают и для того, чтобы прокладывать маршруты массированных атак.

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