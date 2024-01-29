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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский: Одна из главных задач года — опережать врага в качестве работы с дронами

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Одна из главных задач года — опережать врага в качестве работы с дронами. Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических — тем больше жизней воинов удастся сохранить.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 705-х суток полномасштабной войны России против Украины.

— Утренний селектор. Были доклады по всем направлениям. Военные — ситуация на фронте, каждое направление интенсивных боев. Разведка — отдельное внимание тому, что делает враг, как давит на сателлитов. Я благодарен всем специалистам, которые получают для Украины актуальную специальную информацию. Отдельный разговор — о дронах: вопросы производства, снабжения, обеспеченности подразделений, — заявил глава государства.

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Стратегическое совещание в работе со странами ЕС

Президент провел с премьер-министром Денисом Шмыгалем стратегическое совещание по первому полугодию в работе с украинскими соседями в Европейском Союзе. Они проговорили запланированные подробности межправительственного сотрудничества с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией.

— Договоренности, которые уже есть. Договоренности, которых должны достичь. Очень содержательно. Лидерство в политике соседства — это то, что добавляет лидерства всей государственной политике. Продуктивность с каждым соседом в Евросоюзе нужна.

Переговоры с главой МИД Венгрии

Сегодня произошли переговоры с министром иностранных дел Венгрии — на уровне руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

— Я считаю, правильные переговоры. Взаимопонимание и продуктивность в отношениях — это приоритет.

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Запланирована работа с донорами

Также Зеленский проговорил с главой правительства Украины запланированную работу с донорами — встречу соответствующей координационной платформы в Киеве.

В то же время запланированы конференции по реконструкции Украины, которые пройдут в феврале в Японии и в июне в Германии. На все полугодие украинская позиция будет представлена достойно, считает президент.

Глобальный саммит мира

Президент Украины поговорил с премьер-министром Греции. Глава государства поблагодарил за то, что Греция — вместе со справедливостью и международным правом.

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— В защите от российской агрессии принципиальным является голос каждой нации, которая ценит мир и безопасность, как и мы. Обсудили дальнейшее сотрудничество Украины и Греции — двустороннее. В институтах ЕС и Балканском регионе. Готовим новый саммит Украина — Балканы. Пригласил Грецию присоединиться к организации Глобального саммита мира, — рассказал президент.

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Німеччина, прапор Німеччини

Война в Украине, Владимир Зеленский
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