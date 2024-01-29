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Анастасия Кожушко, редактор ленты

ВСУ расширили плацдармы на левобережье Херсонщины — Гуменюк

воїни ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

В Херсонской области на левом берегу Днепра ВСУ продолжают работу по расширению плацдармов.

Об этом на брифинге в понедельник сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

— На сегодня наша работа имеет результат. Есть расширение плацдармов. Но надо осознавать, что линия фронта очень гибкая и под давлением вражеских подразделений. Мы знаем, что их гораздо больше на левом берегу, они гораздо лучше укреплены и имеют соответствующее тыловое основание, которое их может защищать, в отличие от наших, где за спинами Днепр, — сказала она.

По словам Гуменюк, надо быть очень осторожными в информационном пространстве и довольствоваться той информацией, которая может быть обнародована по состоянию на сейчас.

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Ситуация на левом берегу

Ранее в разведке Великобритании сообщали, что Силы обороны Украины столкнулись с трудностями относительно логистического обеспечения на левом берегу Днепра, однако сохраняют свое присутствие там.

Российская группировка потерпела неудачу при попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что имеет значительное преимущество в балансе сил в этой части региона.

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Война в Украине, Днепр, ВСУ, контрнаступ, Херсонская область
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