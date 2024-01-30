Главные новости 30 января: взрывы в Москве, сбитие Су-34 РФ, Обран сдался и чип Neuralink в мозгу человека

Россияне совершили ночную атаку на ряд городов и поселков Украины в ночь на 30 января, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

В то же время в Евросоюзе готовятся к проведению внеочередного саммита Европейского совета на уровне лидеров государств, который должен состояться 1 февраля. На него, по данным прессы, приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этих и других главных событиях 30 января в Украине и мире читайте в дайджесте на Фактах ICTV.

Сейчас смотрят

Ночная атака РФ по Украине

В ночь на вторник, 30 января, Россия выпустила по Украине 35 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и две зенитные управляемые ракеты С-300. 15 вражеских дронов удалось уничтожить.

В результате обстрелов зафиксированы попадания, есть погибшие и пострадавшие.

В Кривом Роге есть попадания по гражданской инфраструктуре. Возник пожар, который спасатели уже укротили. Кроме того, РФ обстреляла из артиллерии Червоногригорьевскую общину, что на Никопольщине.

В Змиеве на Харьковщине в результате атаки повреждено гражданское предприятие и частные жилые дома. Ранения получили мужчины 52 и 61 года.

В Киевской области в результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар. Также повреждены три автомобиля. Впоследствии пожар ликвидировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет.

На Николаевщине из-за падения обломков сбитого вражеского беспилотника загорелся грузовой автомобиль, пожар был оперативно ликвидирован. Водитель получил черепно-мозговую травму, состояние пострадавшего пока стабильное.

На Уманщине зафиксировано попадание Шахеда по заброшенной постройке. В то же время еще один ударный БпЛА успешно уничтожен нашими защитниками.

В результате ночного удара РФ по Мирнограду Донецкой области один человек погиб и еще один ранен.

Также оккупанты обстреливали Сумскую, Херсонскую и атаковали дронами Кировоградскую область.

Подробнее об атаке РФ в ночь на 30 января — читайте на Фактах ICTV.

Уничтожение российского Су-34

Утром 30 января в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что накануне, 29 января, в небе над Луганской областью украинские защитники сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона Єдині новини уточнил информацию о потерях РФ в войне против Украины за последние сутки.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 332 самолета и 324 вертолета.

Когда закончится наступление РФ: ответ Буданова

Наступление российских войск в Украине длится уже более двух месяцев и завершится ближе к весне 2024 года, считает руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

— Наступательная операция РФ началась в ноябре 2023 года. По состоянию на сейчас уже 2,5 месяца, как она продолжается. Результаты сами видите. Сказать, что они какие-то большие? Это точно будет неправильно, — заявил руководитель ГУР в эфире национального телемарафона.

Кирилл Буданов признал, что Россия имеет определенные продвижения неподалеку Авдеевки, однако это не те результаты, на которые надеялись оккупанты. Начальник ГУР добавляет, что россияне хотели выйти на барьерный рубеж на реке Черный Жеребец в Харьковской области, а также на админграницы Донецкой и Луганской областей.

— Как вы сами понимаете, близко этого нет. Но наступление еще продолжается и где-то в начале весны оно иссякнет полностью, — говорит он.

ПАСЕ сделала шаг на пути к конфискации активов РФ

Комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции о конфискации замороженных российских активов на $300 млрд и их направлении на восстановление Украины.

В проекте резолюции, основанном на докладе представителя Албании Лулзима Баши, комитет заявляет, что Россия как страна-агрессор должна предоставить “полную компенсацию за ущерб, нанесенный ее противоправными действиями на международном уровне, в том числе за разрушение инфраструктуры, гибель людей, экономический ущерб и другие негативные последствия”.

— Примерно $300 млрд замороженных российских суверенных активов теперь должны быть переданы в распоряжение для восстановления Украины, — заявили парламентарии.

По состоянию на июнь 2023 года задокументированные убытки, нанесенные агрессией России инфраструктуре и экономике Украины, оцениваются в $416 млрд.

Зеленский будет на саммите Евросовета 1 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к внеочередному саммиту ЕС 1 февраля в формате онлайн.

Об этом сообщило издание Европейская правда, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника ЕС, который общался на условиях анонимности.

— Относительно Зеленского — да, он подключится, — сказал чиновник.

Главной темой саммита в Брюсселе будет выделение пакета финансовой помощи Украине на сумму €50 млрд на четыре года, который на предыдущем саммите в декабре ветировала Венгрия.

Орбан согласился не ветировать €50 млрд для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов поддержать предоставление Украине помощи из бюджета Европейского Союза в размере €50 млрд во время саммита Европейского совета, который состоится 1 февраля.

Впрочем, в интервью французскому изданию Le Point Орбан заявил, что Венгрия поддержит выделение помощи, только если сумму ежегодно будут утверждать во время голосования.

— Мы решили сделать компромиссное предложение. Венгрия готова участвовать в решении 27, если будет гарантировано, что мы ежегодно будем решать, отправлять ли эти средства. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным, — сказал он.

В то же время глава венгерского правительства заявил, что считает €50 млрд большой суммой и Будапешт все еще не согласен на изменения в бюджете из-за этого.

Взрыв в Москве

В Москве в районе Щербинки прогремел сильный взрыв на подстанции. Он произошел в 08:27. Что стало причиной, не сообщается.

Посмотреть видео взрыва в Москве и другие подробности можно на Фактах ICTV.

“Бавовна” в Севастополе

В Севастополе на рассвете прогремели взрывы, сообщили местные жители в Telegram-каналах.

Взрывы слышали и в Сакском районе. Предварительно, работала российская противовоздушная оборона по беспилотникам.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что рано утром над акваторией в районе Бельбека сбили дрон. “МЧС” Севастополя не зафиксировало повреждений инфраструктуры.

В российском Минобороны сообщили, что ночью над оккупированным Крымом якобы сбили 11 беспилотников.

Компания Маска вживила чип в мозг человека

Американская компания Neuralink впервые имплантировала в мозг человека чип, позволяющий с помощью мысли управлять компьютером. Как сообщил миллиардер Илон Маск, которому принадлежит компания, первые результаты работы имплантированного устройства многообещающие.

— Вчера первый человек получил имплант от Neuralink, восстановление проходит хорошо. Начальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков, — написал Маск в соцсети X (Twitter).

Бизнесмен добавил, что первый продукт Neuralink получил название Telepathy (Телепатия). По словам Маска, Telepathy позволяет, “просто подумав”, управлять телефоном или компьютером, а через них “практически любым устройством”.

— Первыми пользователями станут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями. Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем скоростная машинистка или аукционист. Это и есть цель, — написал Маск.

В Neuralink стремятся к тому, чтобы люди силой мысли могли управлять компьютерным курсором или клавиатурой. Также в компании рассчитывают, что их разработки позволят людям устранить последствия травм головного и спинного мозга, а также помогут с такими проблемами, как ожирение и депрессия.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.