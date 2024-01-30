Анастасия Кожушко, редактор ленты
Камышин: У каждого оружия в Украине есть формула Цена — убийство
У каждого оружия украинского производства есть формула Цена — убийство.
Такое заявление сделал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью британскому The Time.
— Звучит скучно, но есть формула: цена убийства. Это касается практически каждого оружия, которое производит Украина, — сказал Камышин.
Он привел пример, что одна ракета Стугна убивает в среднем трех вражеских солдат, средняя цена каждого составляет $4 613.
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Какова цена убийства у FPV-дронов
Для сравнения, простые беспилотные летательные аппараты, известные как FPV, имеют соотношение цены и убийства около $1 650.
По этой формуле, считает Камышин, Украина должна вложить максимальную сумму денег в дроны.
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