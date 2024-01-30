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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Камышин: У каждого оружия в Украине есть формула Цена — убийство

Камышин: У каждого оружия в Украине есть формула Цена — убийство
Фото: Факти ICTV

У каждого оружия украинского производства есть формула Цена — убийство.

Такое заявление сделал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью британскому The Time.

— Звучит скучно, но есть формула: цена убийства. Это касается практически каждого оружия, которое производит Украина, — сказал Камышин.

Он привел пример, что одна ракета Стугна убивает в среднем трех вражеских солдат, средняя цена каждого составляет $4 613.

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Для сравнения, простые беспилотные летательные аппараты, известные как FPV, имеют соотношение цены и убийства около $1 650.

По этой формуле, считает Камышин, Украина должна вложить максимальную сумму денег в дроны.

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Безпілотники, Дрони, Олександр Камишін
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