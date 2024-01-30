Карта боевых действий на 30 января 2024 — ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных ударов ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Лисовки Донецкой и Музыковки Херсонской областей.

Карта боевых действий в Украине на 30 января 2024 года

Ситуация в Украине на 30 января 2024 года

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении отбито семь атак врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено три атаки противника вблизи Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще восемь атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено восемь атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены две атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили две атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Потери РФ в войне на 30 января 2024 года

личного состава — около 384 140 (+960) человек,

танков — 6300 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 11725 (+29) ед,

артиллерийских систем — 9144 (+31) ед,

РСЗО — 972 ед,

средств ПВО — 663 (+3) ед,

самолетов — 332 (+1) ед,

вертолетов — 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7084 (+35) ед,

крылатых ракет — 1846 ед,

кораблей/катеров — 23 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12191 (+42) ед,

специальной техники — 1448 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 128 ОГШБр

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