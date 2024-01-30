Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о передаче Украине замороженных активов РФ

Комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции о конфискации замороженных российских активов на $300 млрд и их направлении на восстановление Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

В проекте резолюции, основанном на докладе представителя Албании Лулзима Баши, комитет заявляет, что Россия как страна-агрессор должна предоставить “полную компенсацию за ущерб, причиненный ее противоправными действиями на международном уровне, в том числе за разрушение инфраструктуры, гибель людей, экономический ущерб и другие негативные последствия”.

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— Примерно $300 млрд замороженных российских суверенных активов теперь должны быть переданы в распоряжение для восстановления Украины, — заявили парламентарии.

Во сколько оцениваются убытки от российской агрессии

По состоянию на июнь 2023 года задокументированные убытки, нанесенные агрессией России инфраструктуре и экономике Украины, оцениваются в $416 млрд.

Отмечается, что на этом этапе речь идет только о проекте и он еще не одобрен на уровне ПАСЕ.

Комитет призвал страны — члены Совета Европы и страны, не являющиеся членами Совета Европы, которые владеют российскими активами, активно сотрудничать в передаче этих активов такому механизму — при поддержке ЕС, США и G7.

— Согласно международному праву, государства имеют полномочия принимать контрмеры против государства, которое серьезно нарушило международное право. Сейчас пришло время для государств — членов Совета Европы перейти от санкций к контрмерам, — говорится в сообщении.

Комитет пришел к выводу, что такие шаги имели бы тройную цель: укрепление Украины, обеспечение ответственности России и сдерживание будущей агрессии.

Ассамблея в полном составе, которая объединит парламентариев из 46 государств — членов Совета Европы, обсудит доклад в надлежащее время.

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