Крылатая ракета Х-22: что Украина может противопоставить ракетной угрозе

Утром 13 января россияне нанесли удар ракетой Х-22 по Шостке Сумской области, в результате чего было повреждено по меньшей мере 26 домов. А уже на следующий день, 14 января, во время массированной атаки Х-22 попала в многоэтажку в Днепре, в результате чего был разрушен целый подъезд, а 46 человек погибли.

О том почему украинские ПВО не смогли сбить ракеты Х-22, возможно ли это вообще и есть ли на вооружении ВСУ необходимые средства, Фактам ICTV рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Чем можно сбить ракету Х-22

По словам военного эксперта, теоретически сверхзвуковую крылатую ракету Х-22 можно сбить такими комплексами, как ЗРК Patriot и SAMP-T.

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– Почему теоретически, потому что практически их на сегодняшний день никто не сбивал. Почему? Потому что россияне используют эти ракеты по областям и регионам, где отсутствуют такие ЗРК, – рассказал военный эксперт.

Как объяснил Александр Коваленко, по техническим характеристикам ЗРК Patriot и SAMP-T имеют возможность перехвата ракеты Х-22 по тому же принципу, как происходит перехват ракет Искандер и Кинжал. Фактически Кинжалы по своим характеристикам даже более сложная цель для перехвата, чем Х-22, но ЗРК Patriot и SAMP-T ее стабильно перехватывают почти со стопроцентной эффективностью.

– Все остальные ЗРК не могут противодействовать Х-22, – подчеркнул Александр Коваленко.

Военный эксперт также отметил, что есть некоторые модификации ЗРК C-300 и C-400, которые могли бы сбить ракету Х-22, но на вооружении Украины именно такие модификации не стояли. Поэтому, по мнению Александра Коваленко, только западные образцы могут противодействовать этим ракетам.

Что известно о сверхзвуковой крылатой ракете Х-22

Х-22 Буря — российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности.

Разработка их началась в Советском Союзе в 60-х годах прошлого века. На сегодняшний день ракеты уже не производятся, поскольку считаются устаревшими. Но при этом у России еще достаточно их запасов.

Ракета имеет низкую точность попадания, поэтому при использовании по наземным целям считается так называемой ракетой террористической угрозы.

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины как минимум 140 ракет Х-22.

Защита от крылатых ракет Х-22: что известно о ЗРК Patriot и SAMP/T

Система ПВО SAMP/T – это наземный зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для защиты территории от воздушных угроз (самолетов или крылатых ракет). Более того, это единственная система ПВО европейского производства с подобными противобаллистическими характеристиками.

ЗРК SAMP/T состоят на вооружении Франции, Италии и Сингапура. Весной прошлого года несколько таких ЗРК, разработанных европейским консорциумом Eurosam, уже были переданы Украине Италией.

MIM-104 Patriot – американский зенитный ракетный комплекс, который находится на вооружении армия США и их союзников. В 2023 году Украина получила ограниченное количество ЗРК Patriot , которые ВСУ интегрировали в существующую систему противовоздушной обороны страны и успешно используют для отражения ракетных угроз.

Производится комплекс американской компанией Raytheon — самым крупным в мире производителем управляемых ракет. ЗРК Patriot оптимизированы для защиты от военной авиации, баллистических и крылатых ракет.

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