Ночная атака Шахедов: Силы ПВО уничтожили над Украиной 15 дронов из 35

В ночь на 30 января 2024 года РФ атаковала Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Указано, что беспилотники запускали с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ, Чауда — Крым. Ракетами оккупанты ударили по Донецкой области.

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— Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей, — говорится в сообщении.

Указано, что часть ударных дронов враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: КОС ВСУ

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