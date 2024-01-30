Оккупанты массированно обстреляли Сумщину: четверо людей погибли

На протяжении 29 января российские войска совершили 46 обстрелов населенных пунктов Сумской области, в результате чего в селе Мокрица в 30 км от областного центра погиб 37-летний мужчина.

Еще трое человек получили смертельные ранения в Зноб-Новгородской общине — один скончался по дороге в больницу.

Трагическое известие сообщили в Сумской областной военной администрации.

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Руководство ОВА выразило соболезнования семьям погибших и напомнило, что приграничные к Российской Федерации области остаются небезопасными для жизни.

— Обращаем внимание, что нахождение в 5-километровой зоне опасно для жизни. Берегите себя и родных, воспользуйтесь возможностями эвакуационных мероприятий, проводимых на границе, — указано в сообщении.

Под удар захватчиков также попали:

Краснопольская община — Россия применила минометы, беспилотники со взрывными устройствами;

Великописаревская община — минометы, артиллерия, 24 взрыва из гранатометов;

Миропольская община — оккупанты запустили дрон со взрывчаткой;

Хотинская община — 25 атак против мирного населения при использовании артиллерии и дронов;

Белопольская община — дроны-камикадзе, стрелковое оружие и артиллерия;

Середино-Будская община — враг привлек военную авиацию и гранатометы;

Эсманская община — минометные обстрелы и БпЛА;

Шалигинская община — против жителей был использован гранатомет СПГ.

Напомним, накануне российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому массиву Мирнограда Донецкой области. Три человека пострадали, многие дома повреждены.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

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