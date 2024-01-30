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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Подразделения активных действий: в ГУР открыли заявки для спецопераций в тылу врага

розвідка

В Главном управлении разведки Минобороны Украины открыли набор в подразделения активных действий.

Об этом говорится в посте ГУР МО от 30 января.

— Нравятся раскаты грома в горах? А когда ты в последний раз слышал их в горах Крыма? Так, может, пришло время устроить вместе с нами? Присоединяйся к подразделениям активных действий ГУР МО Украины — и у тебя будет возможность устроить настоящий грохот врагам, где бы они ни были и как бы они не прятались, — говорится в сообщении.

В разведке объяснили, что подразделения активных действий ГУР МО Украины — это те силы, благодаря которым реализуются “дерзкие планы Главного управления разведки”.

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— Именно они делают так, чтобы у оккупантов грохотало по тылам (вплоть до самых глубоких), портах базирования остатков вражеского флота, аэродромах и в любом месте, где враг того даже не ожидает. Они — тот карательный меч, который везде достанет тех, кто задумал зло против нашей Родины, — пояснили разведчики.

В ГУР добавляют, что в условиях, если желающие решительно настроены и стремятся одержать победу для Украины, а также не боятся сложных задач, тогда им стоит заполнить анкету-заявку и ожидать звонка.

Отдельно в ГУР МО оставили ссылку на заполнение анкеты-заявки.

Справочно. Подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины — это объединение украинских патриотов, которые реализуют самые амбициозные и дерзкие планы государства. Вакансия предусматривает службу в одном из подразделений активных действий Главного управления разведки МОУ — Kraken, Артан или тактической группе Реванш.

Фото: ГУР МО

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Война в Украине, Разведка
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