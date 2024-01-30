Российские бомбы стали чаще падать в РФ: в разведке Британии назвали причины

РФ все чаще бомбит собственную территорию. Последний раз — 27 января, когда российские самолеты случайно сбросили две ФАБ-250 на села в Белгородской области.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании со ссылкой на российский независимый Telegram-канал Astra.

— Первый боеприпас упал на ферму в Постниково, а второй — на улицу в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации до 150 гражданских лиц в радиусе 500 метров, — сказано в отчете.

В разведке отмечают, что это уже четвертый случайный сброс российских боеприпасов на собственную территорию за январь и пятый за год, напомнив, что самый первый произошел 20 апреля 2023 года в Белгороде.

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Там не берутся утверждать, что такие инциденты случаются из-за некачественной процедуры снаряжения самолета перед вылетом или из-за плохого выполнения экипажем своих обязанностей во время полета, но считают, что это, скорее всего, сочетание обоих факторов.

— Рост частоты таких инцидентов, вероятно, свидетельствует об определенной усталости воздушных и наземных команд на российской линии фронта, а также о недостаточной подготовке экипажей, — подытожили в британской разведке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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