Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Российские бомбы стали чаще падать в РФ: в разведке Британии назвали причины

Российские бомбы стали чаще падать в РФ: в разведке Британии назвали причины
Фото: Depositphotos

РФ все чаще бомбит собственную территорию. Последний раз — 27 января, когда российские самолеты случайно сбросили две ФАБ-250 на села в Белгородской области.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании со ссылкой на российский независимый Telegram-канал Astra.

— Первый боеприпас упал на ферму в Постниково, а второй — на улицу в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации до 150 гражданских лиц в радиусе 500 метров, — сказано в отчете.

В разведке отмечают, что это уже четвертый случайный сброс российских боеприпасов на собственную территорию за январь и пятый за год, напомнив, что самый первый произошел 20 апреля 2023 года в Белгороде.

Сейчас смотрят

Там не берутся утверждать, что такие инциденты случаются из-за некачественной процедуры снаряжения самолета перед вылетом или из-за плохого выполнения экипажем своих обязанностей во время полета, но считают, что это, скорее всего, сочетание обоих факторов.

— Рост частоты таких инцидентов, вероятно, свидетельствует об определенной усталости воздушных и наземных команд на российской линии фронта, а также о недостаточной подготовке экипажей, — подытожили в британской разведке.

Читайте также
Пожар и отключение света под Белгородом: в РФ жалуются на ракетно-дроновую атаку
дрон бпла

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Белгород, Бомба, Война в Украине, Великобритания, літаки РФ, Разведка, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о мобилизации: что им предусмотрено
військовий квиток, мобілізація
Военные объекты на территории России должны быть уничтожены — Данилов
Олексій Данілов
ОВА о взрывах в Полтаве и Кременчуге: Вражеская атака, попаданий не зафиксировано
Российские бомбы стали чаще падать в РФ: в разведке Британии назвали причины
Главные новости 30 января: взрывы в Москве, сбитие Су-34 РФ, Обран сдался и чип Neuralink в мозгу человека
Российские бомбы стали чаще падать в РФ: в разведке Британии назвали причины
Автогол исторического масштаба: директор ЦРУ о том, что ждет США в случае задержки помощи Украине
Вільям Бернс

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь