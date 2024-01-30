Военные объекты на территории России должны быть уничтожены — Данилов

Украина продолжит наносить удары дронами отечественного производства, поскольку все, что касается военной промышленности на территории России, должно быть уничтожено.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии японской программе Новости 1930.

Он подтвердил, что ситуация на фронте в Украине очень тяжелая.

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Удары по военным объектам РФ

Он прокомментировал атаки на территории России и отметил, что удары по объектам оккупантов осуществляются не западным оружием, как говорит российская сторона, а оружием украинского производства, качество которого продолжает улучшаться.

— Повреждения железных дорог, нефтяных хранилищ, газовых хранилищ и других объектов, которые имеют непосредственное значение для российской военной компоненты. На этих нефтехранилищах заправляются и хранится топливо для военных. Это объекты, которые должны быть уничтожены, — сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что атаки на такие объекты будут только нарастать.

— Мы не можем остановиться до тех пор, пока не освободим от агрессора свою территорию и пока они не уйдут с нашей территории. Вода точит камень. Один раз, второй, десятый, двадцатый. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы было как можно больше, и для того, чтобы они почувствовали, что такое война, — добавил он.

Также Данилов отметил, что война не должна быть только на территории Украины, война должна быть на территории Российской Федерации, потому что они — агрессор, и все, что касается военной компоненты на территории России, должно быть уничтожено.

— Я хочу сказать, что те поражения, которые мы наносим по территории Российской Федерации — в Санкт-Петербурге, Курске, Воронеже, Белгороде, в Москве, Смоленске, на других территориях — имейте в виду — это военные объекты РФ, которые были атакованы украинским оружием, — сказал секретарь СНБО.

Напомним, утром 30 января Вооруженные силы Украины успешно поразили радиолокационную станцию российской системы ПВО вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пояснил, что это создает пробелы в ПВО и истощает запасы ракет, из-за чего РФ становится неспособной к военной защите.

Источник : Украинская правда

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