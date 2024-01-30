С начала года РФ выпустила по Украине 330 ракет и более 600 БпЛА — Зеленский
С начала 2024 года Российская Федерация запустила по украинским городам более 330 ракет различных типов и около 600 боевых беспилотников.
Об этом в своем Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что, чтобы противостоять такому террористическому давлению, нужен достаточно мощный воздушный щит. И именно такой воздушный щит Украина строит вместе с партнерами.
– Мы должны обеспечить контроль Украины над своим небом, что также является критически важным для обеспечения безопасности на земле — от передовых позиций до больниц и школ в тылу, – написал он.
Зеленский также отметил, что противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба являются главными приоритетами Украины.
– Российский террор должен быть побежден — это возможно, – добавил президент.
Ракетные удары РФ
В ночь на вторник, 30 января, Россия выпустила по Украине 35 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 и две зенитные управляемые ракеты С-300. Как сообщили в Воздушных силах — 15 вражеских дронов удалось уничтожить.
В результате обстрелов зафиксированы попадания, есть погибшие и пострадавшие. Подробнее о ночной ракетной атаке — читайте в материале Фактов ICTV.