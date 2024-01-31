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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Законопроект №10449 о мобилизации: осужденные смогут мобилизоваться

СІЗО, вʼязниця, тюрма
Фото: Depositphotos

Правительство Украины в обновленном проекте закона о мобилизации предлагает Верховной Раде разрешить осужденным идти в армию по желанию.

Впрочем, как следует из законопроекта №10449, это будет касаться только отдельных категорий лиц, которые были осуждены.

Документом предлагается разрешить мобилизоваться на военную службу по желанию лицам, которые были осуждены, но были освобождены от отбывания наказания с испытанием. То есть речь идет о категории лиц, которые были осуждены условно.

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В то же время в документе предлагается не привлекать к мобилизации лиц, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 УК Украины.

Речь идет о следующих статьях:

  • 402 — неповиновение;
  • 403 — невыполнение приказа;
  • 404 — сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;
  • 405 — угроза или насилие в отношении начальника;
  • 406 — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;
  • 408 — дезертирство;
  • 409 — уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом;
  • 410 — похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения;
  • 411 — умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;
  • 426 — бездействие военной власти;
  • 426-1 — превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий;
  • 427 — сдача или оставление врагу средств ведения войны;
  • 428 — оставление погибающего военного корабля;
  • 429 — самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;
  • 430 — добровольная сдача в плен;
  • 431 — преступные действия военнослужащего, находящегося в плену;
  • 432 — мародерство;
  • 433 — насилие над населением в районе военных действий;
  • 437 — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;
  • 438 — нарушение законов и обычаев войны;
  • 439 — применение оружия массового уничтожения;
  • 440 — разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения;
  • 441 — экоцид;
  • 442 — геноцид.

Отметим, что на сегодня осужденные лица не могут мобилизоваться в армию, ни по повестке, ни добровольно.

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Война в Украине, Мобилизация, ув'язнені
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