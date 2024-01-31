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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Изменения по мобилизации лиц с инвалидностью: что предусматривает законопроект №10449

Изменения по мобилизации лиц с инвалидностью: что предусматривает законопроект №10449
Фото: Факти ICTV

Законопроект правительства о мобилизации предусматривает, что все лица, которые являются ограниченно годными, будут проходить повторную проверку в период в течение 9 месяцев, после чего получат обновленный статус пригодности или непригодности.

Это следует из проекта закона №10449, который обнародован на сайте Верховной Рады вечером 30 января.

Документом предусмотрено, что все лица с инвалидностью будут иметь отсрочку от мобилизации. Впрочем, для них всех необходимо будет пройти проверку. Соответственно, мобилизовать людей с инвалидностью после принятия законопроекта №10449 не будут.

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— Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, которые были признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или
в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии), — говорится в законопроекте.

В то же время лица, имеющие статус ограниченно-пригодных, будут обязаны пройти проверку в течение 9 месяцев, после чего их статус будет определен как годный или непригодный к военной службе.

Напомним, вечером 30 января правительство Украины внесло в Верховную Раду обновленный проект о мобилизации, в котором был предложен ряд изменений.

Что изменилось в новом проекте закона о мобилизации — читайте на Фактах ICTV.

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Источник: Верховная Рада
інвалідність, Война в Украине, люди з інвалідністю, Мобилизация
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