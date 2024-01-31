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Украина
Ирина Игнатова, редакторка ленты

Базовая военная подготовка: кто должен проходить и как это происходит

Українські військові, навчання, зброя, війна в Україні, армія
Фото: Getty Images

Согласно Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, базовая войсковая подготовка является обязательной подготовкой для лиц, не проходивших военную службу. О том, что предполагает такая подготовка и как она проводится – читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое базовая общевойсковая подготовка

Порядок проведения общевойсковой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению регулируется Законом Украины №1702-IX. Об основах национального сопротивления от 16.07.2021.

Согласно закону, общевойсковая подготовка граждан осуществляется в мирное время и особый период независимо от политических и других предпочтений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения и места жительства.

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Базовую общевойсковую подготовку проходят:

  • граждане призывного возраста;
  • военнообязанные;
  • резервисты;
  • другие категории граждан, изъявивших желание присоединиться к национальному сопротивлению.

Целью базовой подготовки является подготовка гражданина, способного выполнять задачи как в мирное, так и в военное время в боевых условиях. Она предоставляет гражданам первоначальные знания, умения и навыки:

  • обращение с оружием и его применение;
  • действия на поле боя (передвижение и ориентировка на местности);
  • оказание домедицинской помощи;
  • предоставление первичной психологической помощи и самопомощи;
  • обращение с самодельными взрывными устройствами;
  • соблюдение норм интернационального гуманитарного права и правил ведения войны.

Организация и проведение базовой общевойсковой подготовки

Базовая подготовка организуется и проводится под общим руководством Минобороны вместе с органами исполнительной власти, местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, волонтерскими, общественными и спортивными организациями.

В рамках базовой подготовки проводятся учебные занятия по общевоенным дисциплинам и учебные сборы (в том числе практика ведения стрельбы боевыми патронами на полигонах, стрельбищах или в тирах). Причем на практические занятия должно быть отведено не менее 70% учебного времени.

Материально-техническое обеспечение базовой общевойсковой подготовки проводится за счет Минобороны. Граждане, проходящие подготовку, должны быть обеспечены:

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  • инструкторами;
  • индивидуальным штатным оружием;
  • боеприпасами;
  • учебной материально-технической базой.

За счет местных бюджетов организуется перевозка в места проведения занятий и обратно.

Военные учения, підготовка
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