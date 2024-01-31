Базовая военная подготовка: кто должен проходить и как это происходит
Согласно Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины, базовая войсковая подготовка является обязательной подготовкой для лиц, не проходивших военную службу. О том, что предполагает такая подготовка и как она проводится – читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое базовая общевойсковая подготовка
Порядок проведения общевойсковой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению регулируется Законом Украины №1702-IX. Об основах национального сопротивления от 16.07.2021.
Согласно закону, общевойсковая подготовка граждан осуществляется в мирное время и особый период независимо от политических и других предпочтений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения и места жительства.
Базовую общевойсковую подготовку проходят:
- граждане призывного возраста;
- военнообязанные;
- резервисты;
- другие категории граждан, изъявивших желание присоединиться к национальному сопротивлению.
Целью базовой подготовки является подготовка гражданина, способного выполнять задачи как в мирное, так и в военное время в боевых условиях. Она предоставляет гражданам первоначальные знания, умения и навыки:
- обращение с оружием и его применение;
- действия на поле боя (передвижение и ориентировка на местности);
- оказание домедицинской помощи;
- предоставление первичной психологической помощи и самопомощи;
- обращение с самодельными взрывными устройствами;
- соблюдение норм интернационального гуманитарного права и правил ведения войны.
Организация и проведение базовой общевойсковой подготовки
Базовая подготовка организуется и проводится под общим руководством Минобороны вместе с органами исполнительной власти, местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, волонтерскими, общественными и спортивными организациями.
В рамках базовой подготовки проводятся учебные занятия по общевоенным дисциплинам и учебные сборы (в том числе практика ведения стрельбы боевыми патронами на полигонах, стрельбищах или в тирах). Причем на практические занятия должно быть отведено не менее 70% учебного времени.
Материально-техническое обеспечение базовой общевойсковой подготовки проводится за счет Минобороны. Граждане, проходящие подготовку, должны быть обеспечены:
- инструкторами;
- индивидуальным штатным оружием;
- боеприпасами;
- учебной материально-технической базой.
За счет местных бюджетов организуется перевозка в места проведения занятий и обратно.