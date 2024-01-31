Электронный кабинет призывника: юрист рассказала, когда и как они могут заработать

В правительственном проекте закона о прохождении военной службы, мобилизации и воинского учета №10449 появился пункт о том, что повестки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут присылать через электронный кабинет.

Факты ICTV спросили у юриста адвокатского объединения Бачинский и партнеры Анастасии Герич, как именно будут работать персональные электронные кабинеты.

Создание такого электронного кабинета вряд ли удастся реализовать очень быстро — за один или два месяца, считает Анастасия Герич.

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Кроме принятия законопроекта в парламенте, надо еще подготовить программное обеспечение, дать людям определенный переходный период, ведь все не смогут за два-три дня зарегистрироваться. Поэтому вряд ли все заработает в одночасье.

Обязанность следить за электронным кабинетом

В Украине действует положение, что при регистрации в электронном суде стороны обязаны самостоятельно отслеживать свое дело. Здесь можно провести параллель с электронным кабинетом военнообязанного.

По словам юриста, вполне вероятно, что так может быть и в случае с призывниками или резервистами.

— Если лицо там зарегистрировалось и имеет доступ к электронному кабинету, то в его обязанности может входить отслеживать текущее состояние своего воинского учета. И это нормально, — отмечает Анастасия Герич.

В правительственном проекте закона не прописано, как именно военные должны проверять личные кабинеты. Однако отмечается, что днем вручения повестки является:

день вручения такой повестки под расписку,

день получения территориальным центром комплектования сообщения о доставке такой повестки в электронный кабинет призывника.

Если повестку прислали в электронный кабинет после 17:00, то она считается врученной на следующий рабочий день, независимо от поступления в ТЦК сообщения о ее доставке.

Ограниченная годность и бронь от предприятия

Наличие у человека брони от мобилизации от предприятия или статуса об ограниченной годности не является основанием для неявки в ТЦК. Потому что территориальные центры, кроме вопросов призыва и мобилизации, занимаются еще сбором и обновлением персональной информации о каждом военнообязанном.

А каждый призывник или резервист должен соблюдать правила воинского учета: проходить военно-врачебные комиссии, обновлять свои учетные данные, сообщать об изменении места регистрации или работы.

Все это сегодня можно делать только в помещении ТЦК.

Однако когда введут электронные кабинеты и человек будет иметь право на отсрочку и пройдет ВВК, он сможет в пределах электронного кабинета обновить информацию о себе.

Подробнее о правительственных изменениях в мобилизации — читайте на Фактах ICTV.

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