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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Главные события ночи 31 января: ночная атака Шахедов и взрывы в Харькове

Головне за ніч 31 січня 2024

Украина пережила еще одну ночную атаку вражеских дронов Шахед, в Харькове раздались мощные взрывы, а в Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Силы обороны уничтожили 14 вражеских дронов

В ночь на 31 января россияне атаковали 20-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с направлений: Приморско-Ахтарск, Курск — Россия, и с мыса Чауда. А также тремя баллистическими ракетами Искандер-М из Крыма и Воронежской области.

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Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

Взрывы в Харькове ночью 30 января

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что враг атаковал жилой район города.

— Удар шахеда по городу. Район жилой застройки, есть пожар на месте попадания. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, — говорится в сообщении.

Оккупанты направили на область минимум 6 вражеских БПЛА.

ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Горловки — ISW

На геолокационных видеозаписях, опубликованных 29 января, видно, что украинские войска атаковали и захватили несколько позиций примерно в трех километрах к северо-западу от Горловки. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Мобилизация с 25 лет

В Украине планируют изменить призывной возраст мужчин с 27 до 25 лет. А на граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации, хотят накладывать определенные ограничения через суд.

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Об этом говорится в законопроекте №10449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 707-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Дрони, Ракетные удары России, Шахеди
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