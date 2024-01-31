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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте

війна військовий зсу
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 31 января 2024 года

Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 31 января 2024 — ситуация на фронте

Ситуация в Украине на 31 января 2024 года

На Купянском направлении отражено 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 7 атак оккупантов в районах Тернов и Ямполовки Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника вблизи Богдановки и Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

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На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 15 безуспешных штурмовых действий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 707-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
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