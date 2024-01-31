Кого не призовут по новому законопроекту о мобилизации № 10449

Обновленный правительством вариант законопроекта по мобилизации расширяет перечень лиц, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Это следует из проекта закона № 10449, который был опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект 10449: кто не подлежит призыву

Согласно документу, призыву не подлежат военнообязанные руководители министерств и их заместители, руководители госорганов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, а также судьи, судьи Конституционного суда, члены Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей, дисциплинарные инспекторы ВСП.

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Дополнительно от призыва были освобождены работники Государственной специальной службы транспорта, Министерства внутренних дел, а также учреждений экспертной службы МВД.

Что касается лиц, получающих образование, то на военную службу не будут призывать соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах обучения и получают уровень образования, который выше ранее полученного. Это не распространяется на аспирантов, получающих уровень образования за счет физлиц или юрлиц на условиях контракта, а также докторантов и лиц, зачисленных на обучение в интернатуру.

В законопроекте также указано, что в течение двух лет призыву на военную службу не подлежат военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и уволенные со службы в запас в связи с истечением срока военной службы. Впрочем, эти лица могут быть призваны на военную службу добровольно.

Проект закона предусматривает, что мобилизация также не распространяется на женщин и мужчин, у которых на содержании находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

От мобилизации также освобождаются женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или объявлен умершим.

Кроме того, мобилизации не подлежат усыновители, содержащие детей, которые на момент усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки; опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели.

Обновленный вариант документа также предлагает, что лица с инвалидностью в особый период могут быть приняты на военную службу по контракту.

Примечательно, что в документе нет изменений касательно мобилизации народных депутатов Верховной Рады.

Напомним, вечером 30 января правительство представило Верховной Раде обновленный вариант законопроекта о мобилизации, в который было внесено множество изменений.

Что именно предлагается в новом проекте закона от Кабмина — читайте на Фактах ICTV.

Источник : Верховная Рада

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