Мобилизация полицейских 2024: могут ли призвать правоохранителей согласно законопроекту №10449

Кабинет министров 30 января 2024 года внес в Верховную Раду законопроект №10449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. Согласно новому правительственному законопроекту о мобилизации, полицейских могут призвать на службу.

Кого из полицейских могут мобилизовать во время военного положения согласно правительственному законопроекту №10449 — читайте в материале Фактов ICTV.

Мобилизация полицейских 2024: что известно

Пресс-служба Минобороны опубликовала основные положения законопроекта №10449.

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В ведомстве утверждают, что новый документ будет базироваться на шести принципах: обеспеченности, определенности, обученности, удобстве, возможности отдохнуть и равенстве.

Равенство предусматривает учет для всех и исключает право на отсрочку для государственных служащих.

Согласно законопроекту:

работники Государственной исполнительной службы, работники Национальной полиции, ГБР, НАБУ, БЭБ, прокуратуры, Службы судебной охраны и патронатной службы больше не будут иметь отсрочки;

государственные служащие бронируются, как все — категория Б и В — 50% от военнообязанных в определенном органе;

главы городских и поселковых советов, территориальных общин будут иметь бронь;

военнообязанные, которые работают на должностях в органах местного самоуправления — 50% военнообязанных.

Законопроект №10449 может предоставить полномочия Национальной полиции Украины относительно участия в мероприятиях мобилизации. А именно — привлечение к мероприятиям рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Новый законопроект о мобилизации свидетельствует, что сотрудники полиции на законодательном уровне смогут законно информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК.

Также полиция сможет помогать сотрудникам ТЦК и СП доставлять призывника (или уклониста) в центр комплектования.

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