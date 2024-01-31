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Украина
Юлия Гайдук, редакторка ленты

Мобилизация полицейских 2024: могут ли призвать правоохранителей согласно законопроекту №10449

поліція, сирена
Фото: Pexels

Кабинет министров 30 января 2024 года внес в Верховную Раду законопроект №10449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета. Согласно новому правительственному законопроекту о мобилизации, полицейских могут призвать на службу.

Кого из полицейских могут мобилизовать во время военного положения согласно правительственному законопроекту №10449 — читайте в материале Фактов ICTV.

Мобилизация полицейских 2024: что известно

Пресс-служба Минобороны опубликовала основные положения законопроекта №10449.

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В ведомстве утверждают, что новый документ будет базироваться на шести принципах: обеспеченности, определенности, обученности, удобстве, возможности отдохнуть и равенстве.

Равенство предусматривает учет для всех и исключает право на отсрочку для государственных служащих.

Согласно законопроекту:

  • работники Государственной исполнительной службы, работники Национальной полиции, ГБР, НАБУ, БЭБ, прокуратуры, Службы судебной охраны и патронатной службы больше не будут иметь отсрочки;
  • государственные служащие бронируются, как все — категория Б и В — 50% от военнообязанных в определенном органе;
  • главы городских и поселковых советов, территориальных общин будут иметь бронь;
  • военнообязанные, которые работают на должностях в органах местного самоуправления — 50% военнообязанных.
скриншот

скриншот Міністерство оборони України

Законопроект №10449 может предоставить полномочия Национальной полиции Украины относительно участия в мероприятиях мобилизации. А именно — привлечение к мероприятиям рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Новый законопроект о мобилизации свидетельствует, что сотрудники полиции на законодательном уровне смогут законно информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК.

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Также полиция сможет помогать сотрудникам ТЦК и СП доставлять призывника (или уклониста) в центр комплектования.

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Война в Украине, Верховна Рада, Мобилизация, Нацполиция, Полиция, поліцейські
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