Мобилизация с 25 лет: что предусмотрено новым законопроектом 10449

В Украине планируют изменить призывной возраст мужчин с 27 до 25 лет. А на граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации, хотят накладывать определенные ограничения через суд.

Об этом говорится в законопроекте №10449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

Мобилизация с 25 лет — что изменит законопроект 10449

Согласно новому законопроекту, в Украине будет происходить мобилизация с 25 лет. В то же время предельный возраст при общей мобилизации составляет 60 лет для всех категорий военнообязанных, как было и раньше.

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Все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или Государственной пограничной службы, говорится в законопроекте о мобилизации.

Ограничения, если не явиться по повестке в ТЦК

Если украинец в течение 10 дней со дня вручения повестки не выполнил обязанности или не явился в ТЦК (или зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если он находится за пределами страны), то на него будут накладывать ряд ограничений.

ограничение в праве на выезд за пределы Украины;

ограничение в праве управления транспортным средством;

наложение ареста на средства и другие ценности, в банках и других депозитарных учреждениях.

В то же время определяется перечень веских причин, которые могут оправдать неявку в ТЦК в указанные в повестке сроки.

Источник : Верховная Рада

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