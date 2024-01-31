Мобилизация с 25 лет: что предусмотрено новым законопроектом 10449
В Украине планируют изменить призывной возраст мужчин с 27 до 25 лет. А на граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации, хотят накладывать определенные ограничения через суд.
Об этом говорится в законопроекте №10449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.
Мобилизация с 25 лет — что изменит законопроект 10449
Согласно новому законопроекту, в Украине будет происходить мобилизация с 25 лет. В то же время предельный возраст при общей мобилизации составляет 60 лет для всех категорий военнообязанных, как было и раньше.
Все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или Государственной пограничной службы, говорится в законопроекте о мобилизации.
Ограничения, если не явиться по повестке в ТЦК
Если украинец в течение 10 дней со дня вручения повестки не выполнил обязанности или не явился в ТЦК (или зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если он находится за пределами страны), то на него будут накладывать ряд ограничений.
- ограничение в праве на выезд за пределы Украины;
- ограничение в праве управления транспортным средством;
- наложение ареста на средства и другие ценности, в банках и других депозитарных учреждениях.
В то же время определяется перечень веских причин, которые могут оправдать неявку в ТЦК в указанные в повестке сроки.