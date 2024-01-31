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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

На обмене не было пленных украинцев, которых якобы перевозили на Ил-76 — ГУР

На обмене не было пленных украинцев, которых якобы перевозили на Ил-76 — ГУР

Во время большого обмена военнопленными, который состоялся сегодня, 31 января, среди освобожденных из плена РФ защитников Украины не было тех, кого в Москве назвали якобы погибшими из-за аварии военно-транспортного самолета Ил-76, который упал в Белгородской области 24 января.

Об этом пишут Суспільне и hromadske со ссылкой на представителей Главного управления разведки.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, сегодня продолжился обмен, который планировался на 24 января.

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— Основа списка осталась предыдущая. Но, к сожалению, за исключением списка из 65 человек, которых Россия объявила погибшими, — сказал он.

Представитель ГУР добавляет, что количество пленных россиян, которых обменяли, не обнародуют и не комментируют.

Обмен пленными 31 января

Напомним, днем 31 января состоялся большой обмен военнопленными между Украиной и РФ, в рамках которого на родину вернулось 207 украинских воинов, защищавших Мариуполь, Азовсталь, остров Змеиный и защищавших государство на разных направлениях.

Подробнее об обмене, количестве возвращенных лиц и том, что дальше будет с освобожденными из плена украинцами — читайте в материале на Фактах ICTV.

Авария Ил-76

24 января произошла авария российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области РФ.

После падения самолета в российском Минобороны заявили, что на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен.

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В Главном управлении разведки говорили, что на сегодня нет информации о том, что на самолете Ил-76 действительно находились украинские военнопленные.

В то же время Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что на 24 января действительно готовился обмен между Россией и Украиной.

Фото: Андрій Єрмак

Война в Украине, звільнені з полону, обмін, Обмін полоненими, полон, полонені, Разведка
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