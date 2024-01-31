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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Повреждены склады, мужчина в реанимации: последствия удара Шахедов по югу Украины

Повреждены склады, мужчина в реанимации: последствия удара Шахедов по югу Украины

Ночью 31 января РФ дронами ударила по югу Украины. В результате повреждены склады предприятия, есть раненый.

Об этом сообщили Силы обороны Юга.

Подразделениями ПВО сбито семь БпЛА типа Shahed-131/136: пять на Николаевщине и два на Кировоградщине.

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В результате попадания по Снегиревской громаде в Баштанском районе Николаевской области повреждены склады сельскохозяйственного предприятия и здание магазина.

Ранения получил охранник торгового павильона. По данным главы ОВА Виталия Кима, сейчас мужчина в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Пожар уже ликвидировали.

Повреждены склады, мужчина в реанимации: последствия удара Шахедов по югу Украины
Повреждены склады, мужчина в реанимации: последствия удара Шахедов по югу Украины
Повреждены склады, мужчина в реанимации: последствия удара Шахедов по югу Украины
Повреждены склады, мужчина в реанимации: последствия удара Шахедов по югу Украины
Повреждены склады, мужчина в реанимации: последствия удара Шахедов по югу Украины
Повреждены склады, мужчина в реанимации: последствия удара Шахедов по югу Украины

Всего в ночь на 31 января РФ атаковала Украину 20 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 и тремя баллистическими ракетами Искандер-М. Уничтожить удалось 14 вражеских БпЛА.

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Война в Украине, Кировоградская область, Николаевская область
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