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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Ночью РФ атаковала Украину 20 Шахедами и баллистикой: сколько целей удалось сбить

Протиповітряна оборона України
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 31 января РФ атаковала Украину 20 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 и тремя баллистическими ракетами Искандер-М.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Дроны оккупанты запускали с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ, Чауда — Крым. Ракеты летели из оккупированного Крыма и Воронежской области (РФ).

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— Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 707-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Воздушные силы ВСУ
Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України
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