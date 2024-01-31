Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: будут судить шестерых сотрудников СИЗО

ГБР завершило расследование производства по взрывам в Шевченковском райсуде Киева 5 июля 2023 года, в результате чего погиб Игорь Гуменюк — подозреваемым по делу о подрыве гранаты возле Верховной Рады в 2015 году, когда погибли трое нацгвардейцев.

В суд направлены обвинительные приговоры в отношении шести сотрудников Киевского следственного изолятора.

Трое из них обвиняются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, им грозит до 5 лет лишения свободы.

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Остальные трое — в служебном подлоге. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 3 лет.

Что установлено в ходе расследования

Следователи ГБР восстановили ежесекундную хронологию событий 5 июля 2023 года, когда в конвойном помещении Шевченковского районного суда Киева сдетонировали самодельные взрывные устройства.

Взрыв совершил удерживаемый в киевском СИЗО подсудимый Игорь Гуменюк. В этот день ему должны были продлить ему срок пребывания под стражей. В результате подрыва он погиб, двое сотрудников спецподразделения Нацполиции получили ранения. Значительные повреждения получили помещение и имущество суда.

По данным следствия, Гуменюку удалось пронести самодельную взрывчатку в помещение суда из-за служебной халатности сотрудников следственного изолятора и конвойной службы.

То есть подсудимого вывели из камеры и повели в корпус, где осуществлялась его передача конвойной службе Нацгвардии без всякого обыска вещей, в частности рюкзака.

Не провели такой обыск и работники конвойной службы. Их даже не удивил тот факт, что при температуре +28 человек, которого они конвоировали, был одет в теплый свитер.

— Также во время обысков в камере, где содержался обвиняемый, правоохранители изъяли глицерин, канифоль, электрические провода и другие химические вещества, часть которых согласно экспертным исследованиям входили в состав самодельных взрывных устройств, которые сдетонировали в суде, — говорят в ГБР.

Запрещенные вещи оказались в камере Гуменюка из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками следственного изолятора — трое из них длительное время “подделывали обязательные акты обысков камерных помещений, а фактически проверки не проводили”.

Соответственно, удерживаемые в СИЗО имели возможность пользоваться запрещенными вещами и предметами, которые им различными путями передавали с воли.

Кто уже получил приговоры

4 декабря 2023 года суд вынес приговоры двум обвиняемым в производстве — офицеру и сержанту Национальной гвардии Украины (начальник судебной стражи и его помощник).

Начальнику судебной стражи назначено наказание в виде ареста сроком на 6 месяцев, а его помощнику — сроком на 2 месяца с отбыванием наказания на гауптвахте.

Источник : ГБР

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