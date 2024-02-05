Глава евродипломатии Боррель анонсировал визит в Украину

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель анонсировал визит на территорию Украины.

Об этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Визит Борреля в Украину

По словам Борреля, сейчас он находится на пути в Киев, однако не уточнил подробности того, когда именно прибудет в Украину.

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Журналисты предположили, что европейский дипломат прибудет на территорию Украины уже во вторник, 6 февраля 2024 года.

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