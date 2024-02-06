Даже после окончания войны в Украине: в Норвегии призвали готовиться к конфликту с РФ

Норвегия может в будущем столкнуться с вооруженным конфликтом со стороны России даже после завершения войны в Украине.

Так считает министр обороны Бьорн Арильд Грамм, передает норвежское издание VG.

Свою позицию чиновник аргументировал тем, что в России были уничтожены “последние ростки демократии”.

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— Тех немногих россиян, которые решаются протестовать, бросают в тюрьму или отправляют на войну. Там их используют как пушечное мясо. Там нет оппозиции, нет свободы слова, нет гражданского общества, которое способно представлять контрсилу тому авторитарному режиму, что установлен в России сегодня, — сказал Грамм.

Он добавил, что в таких условиях РФ способна представлять угрозу европейским странам даже после завершения войны в Украине.

— Мы должны быть готовы к тому, что Россия может переоценить свои планы в ответ на размещение оборонных систем НАТО в Финляндии и Швеции, — обозначил норвежский министр.

В заключение Грамм подчеркнул, что Осло должно увеличивать финансирование собственных Вооруженных Сил, а также укреплять отношения с союзниками в Севератлантическом альянсе.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус считает, что через пять-восемь лет возможна агрессия России против страны-члена НАТО, напомнив недавние угрозы Москвы в адрес стран Балтии.

Он отметил, что готов даже к тому, чтобы открыть доступ к Вооруженным силам для солдат, не имеющих немецкого гражданства.

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