5 февраля министры иностранных дел и образования Португалии — Жоау Гомеш Кравинью и Жоау Кошта — прибыли в Украину.

Об этом сообщает МИД Португалии в соцсети Х.

Двухдневный визит с главным вопросом повестки дня — война и восстановление Украины, — уточняют в министерстве.

По его данным, Кравинью участвует в Форуме по восстановлению, который проходит в Житомирской области.

Главная тема его речи на форуме — каким образом Португалия может поддержать Украину в процессе восстановления в то время, когда страна развивает структурные реформы в рамках будущего членства в ЕС.

В июне 2023 года Португалия объявила о пакете военной помощи для Украины, в который вошли гаубицы и 14 бронемашин M113.

Фото: МИД Португалии

