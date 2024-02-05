Руководители МИД и Минобразования Португалии прибыли в Украину: что известно о визите
5 февраля министры иностранных дел и образования Португалии — Жоау Гомеш Кравинью и Жоау Кошта — прибыли в Украину.
Об этом сообщает МИД Португалии в соцсети Х.
Двухдневный визит с главным вопросом повестки дня — война и восстановление Украины, — уточняют в министерстве.
По его данным, Кравинью участвует в Форуме по восстановлению, который проходит в Житомирской области.
Главная тема его речи на форуме — каким образом Португалия может поддержать Украину в процессе восстановления в то время, когда страна развивает структурные реформы в рамках будущего членства в ЕС.
Como pode Portugal apoiar a Ucrânia no seu processo de reconstrução, num momento em que o país está a desenvolver reformas estruturais no quadro da futura adesão à UE? O tema central do discurso do MNE @JoaoCravinho no 1.º painel do Fórum que decorre em Zhytomyr.@Educacao_PT https://t.co/xoA5YIVZxX
— Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) February 5, 2024
В июне 2023 года Португалия объявила о пакете военной помощи для Украины, в который вошли гаубицы и 14 бронемашин M113.
Фото: МИД Португалии