Сколько областей в Украине: административно-территориальное устройство страны
Украина – это самая большая страна, среди полностью расположенных в Европе. Ее площадь составляет 603 700 км², а территория охватывает юго-запад Восточно-европейской равнины, часть Восточных Карпат и Крымские горы.
О том, на какие административно-территориальные единицы поделена территория Украины, читайте в материале Фактов ICTV.
Сколько областей в Украине
Согласно Конституции Украины, ее территория состоит из 24 областей, Автономной Республики Крым и двух городов со специальным статусом – столицы государства Киева и Севастополя.
Несмотря на аннексию Крыма и Донбасса, а также оккупацию части украинских земель на Востоке и Юге страны в результате полномасштабного вторжения России, эти территории все равно юридически являются частью Украины.
Области Украины поделены на районы (от 3 до 8). В каждой области и районе есть населенный пункт, который выполняет функцию столицы территориальной единицы, где расположены органы власти областного и районного значения.
Самая маленькая область Украины по площади – Черновицкая (8 097 км2), а самая большая – Одесская (33 310 км2).
Перечень областей Украины
В список областей Украины входят 25 административно-территориальных единиц. Приводим их список в алфавитном порядке:
- Автономная Республика Крым, столица – Симферополь;
- Винницкая, областной центр – Винница;
- Волынская, областной центр – Луцк;
- Днепропетровская, областной центр – Днепр;
- Донецкая, областной центр – Донецк;
- Житомирская, областной центр – Житомир;
- Закарпатская, областной центр – Ужгород;
- Запорожская, областной центр – Запорожье;
- Ивано-Франковская, областной центр – Ивано-Франковск;
- Киевская, областной центр – Киев;
- Кировоградская, областной центр – Кропивницкий;
- Луганская, областной центр – Луганск;
- Львовская, областной центр – Львов;
- Николаевская, областной центр – Николаев;
- Одесская, областной центр – Одесса;
- Полтавская, областной центр – Полтава;
- Ровенская, областной центр – Ровно;
- Сумская, областной центр – Сумы;
- Тернопольская, областной центр – Тернополь;
- Харьковская, областной центр – Харьков;
- Херсонская, областной центр – Херсон;
- Хмельницкая, областной центр – Хмельницкий;
- Черкасская, областной центр – Черкассы;
- Черновицкая, областной центр – Черновцы;
- Черниговская, областной центр – Чернигов.