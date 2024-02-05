Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Украина
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты

В ISW оценили способность российского ОПК поддерживать большую мобилизацию

В ISW оценили способность российского ОПК поддерживать большую мобилизацию
Фото: Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) сомневаются в том, что российский оборонно-промышленный комплекс может обеспечить большую мобилизацию в РФ.

— Россия будет иметь возможность расширить свою ОПБ и накопить ресурсы, если будет поддерживать инициативу на всем театре военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в достаточной степени, чтобы обеспечить большие массы мобилизованных резервистов или призывников в этом году, — говорят они.

Свои выводы они сделали, в частности на основе оценки военного эксперта, координатора группы Информационное сопротивление Константина Машовца, который заявил, что российский ОПК способен производить около 250-300 “новых и тщательно модернизированных” танков в год и еще примерно столько же капитально отремонтировать.

В то же время, по его мнению, оборонные предприятия страны-агрессора не могут производить достаточно материалов для оснащения больших резервов, если вдруг возникнет такая необходимость.

Сейчас смотрят

— Даже с учетом этих более высоких оценок российская оборонно-промышленная база вряд ли способна поддержать большую мобилизацию личного состава и, вероятно, потребует значительного расширения для поддержки более масштабных наступательных операций, которые будут требовать использования больших резервов личного состава, — подытожили аналитики.

Читайте также
Потери РФ на 5 февраля: ВСУ уничтожили 810 оккупантов и полсотни единиц техники
Знищена техніка Росії

Полномасштабная война в Украине длится уже 712-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Армия России, Война в Украине, Мобилизация, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
РФ обстреляла Змиев дронами Шахед: вспыхнул пожар
Вибухи в Україні, обстріл
Впереди более сложные битвы: что пишут иноСМИ о назначении Сырского и отставке Залужного
В ISW оценили способность российского ОПК поддерживать большую мобилизацию
Это очевидно: эксперты объяснили, почему Залужный ушел в отставку с должности главкома ВСУ
В ISW оценили способность российского ОПК поддерживать большую мобилизацию
Отставка Залужного, Сырский — главком, обмен пленными и помощь США: главные новости 8 февраля
В ISW оценили способность российского ОПК поддерживать большую мобилизацию
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
В ISW оценили способность российского ОПК поддерживать большую мобилизацию
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
В ISW оценили способность российского ОПК поддерживать большую мобилизацию
Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
В ISW оценили способность российского ОПК поддерживать большую мобилизацию
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
В ISW оценили способность российского ОПК поддерживать большую мобилизацию
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь