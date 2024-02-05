В ISW оценили способность российского ОПК поддерживать большую мобилизацию

Аналитики Института изучения войны (ISW) сомневаются в том, что российский оборонно-промышленный комплекс может обеспечить большую мобилизацию в РФ.

— Россия будет иметь возможность расширить свою ОПБ и накопить ресурсы, если будет поддерживать инициативу на всем театре военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в достаточной степени, чтобы обеспечить большие массы мобилизованных резервистов или призывников в этом году, — говорят они.

Свои выводы они сделали, в частности на основе оценки военного эксперта, координатора группы Информационное сопротивление Константина Машовца, который заявил, что российский ОПК способен производить около 250-300 “новых и тщательно модернизированных” танков в год и еще примерно столько же капитально отремонтировать.

В то же время, по его мнению, оборонные предприятия страны-агрессора не могут производить достаточно материалов для оснащения больших резервов, если вдруг возникнет такая необходимость.

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— Даже с учетом этих более высоких оценок российская оборонно-промышленная база вряд ли способна поддержать большую мобилизацию личного состава и, вероятно, потребует значительного расширения для поддержки более масштабных наступательных операций, которые будут требовать использования больших резервов личного состава, — подытожили аналитики.

Полномасштабная война в Украине длится уже 712-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

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