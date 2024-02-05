Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, как каждый снимок работы украинской ПВО может стать источником информации для РФ.

— Враг и так имеет достаточно средств разведки…, но когда мы помогаем теми снимками, теми комментариями какими-то — это все анализируется. Каждый снимок, каждое видео может стать источником информации для оккупанта, — подчеркнул он.

Как РФ может использовать фото и видео работы ПВО

Юрий Игнат рассказал, как работает механизм выявления расположения систем противовоздушной обороны.

— На словах, на пальцах объясняю. Есть у нас ракеты, где-то там работает ПВО. С одной точки снимает один человек, со второй — второй, с третьей точки — третий. Это называется трехкоординатное совпадение параллелей. Так точно можно определить, где стоит пусковая установка Patriot, и нанести повторный удар, — сказал спикер.

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Он напомнил историю с камерами видеонаблюдения, которые были включены во время воздушной тревоги, подчеркнув, что это вообще недопустимо, ведь именно съемка в режиме реального времени может очень навредить.

В то же время отметил, что видео работы ПВО, снятые Воздушными силами и иностранцами, перед публикацией тщательно проверяются.

— Мы знаем, что можно. Верифицируем свое видео. Смотрим, нет ли ничего там лишнего, и публикуем. Если оно показывает подрыв ракеты в воздухе, то есть перехват воздушной цели — то почему нет. Мы должны показать партнерам, что их оружие работает, что оно эффективно, что мы сбиваем ракеты, — подытожил спикер Воздушных сил.

Полномасштабная война в Украине длится уже 712-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ЦПД

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