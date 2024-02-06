Рада упростила изменение целевого назначения земли для строительства заводов — Кисилевский

Верховная Рада приняла в целом закон № 9627, который предусматривает кардинальное упрощение изменения целевого назначения земли для целей экономического восстановления.

Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский, который инициировал соответствующий законопроект.

Главная цель закона: ликвидация лишних бюрократических преград для людей, которые хотят построить в Украине новый завод или другой промышленный или энергетический объект. Вместо 1-3 лет получение всех необходимых разрешений будет занимать не более 1,5 месяца.

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Закон отменяет необходимость обязательной разработки градостроительной документации и документации по землеустройству для изменения целевого назначения земли с с\х на промышленную. Изменение целевого назначения земли будет происходить на основании заключения уполномоченного органа градостроительства и архитектуры местного совета о возможности размещения запланированного объекта.

Упрощенная процедура будет применяться за пределами населенных пунктов и только там, где отсутствует разработанная градостроительная документация. Будет распространяться на определенный законом перечень объектов промышленности и энергетики. Будет действовать в течение военного положения и пяти лет после его окончания.

— Убираются возможности для чиновников регионального уровня пускать предпринимателя, который не хочет платить взятки, по большому кругу сбора справок. Этого многомиллиардного рынка благодарностей в конвертах больше не будет. Конечно, и сейчас, когда идет война, и после победы Украина просто не может себе позволить отпугивать промышленных инвесторов сложными и долгими процедурами. Наоборот, каждый, кто умеет строить заводы, должен получить от государства максимальное содействие, — отметил Кисилевский.

Аналогичный упрощенный механизм уже действует в Украине с середины 2022 года для релоцированных предприятий, мультимодальных терминалов, портов на Дунае, жилья для ВПО, инженерно-коммуникационных сетей, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Теперь его расширили на объекты промышленности и энергетики.

Законопроект № 9627 является одним из элементов Плана развития перерабатывающей промышленности в Украине.

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