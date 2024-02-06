Сколько атомных электростанций в Украине: рабочие и недостроенные

Атомная электростанция — это электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия превращается в электрическую.

Тепло, которое выделяется в реакторе в результате цепной реакции деления ядер некоторых тяжелых элементов, так же как и на тепловых электростанциях (ТЭС), превращается в электроэнергию.

В отличие от теплоэлектростанций, работающих на органическом топливе, АЭС работают на ядерном топливе. Энергию на АЭС генерирует атомный реактор.

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Сколько атомных электростанций в Украине, какие из них работают в 2024 году и какие планируются — читайте на Фактах ICTV.

Сколько атомных электростанций в Украине: действующие и недостроенные

Атомная энергетика Украины была основана в 1977 году, когда был введен в эксплуатацию первый энергоблок Чернобыльской АЭС. Это была первая атомная электростанция в Украине, но после масштабной аварии она прекратила свою работу. Всего в Украине четыре атомные электростанции.

Действующие АЭС Украины:

Хмельницкая;

Ровенская;

Южноукраинская;

Запорожская.

Однако, к сожалению, Запорожская атомная электростанция временно оккупирована россиянами.

На действующих АЭС работает 15 ядерных энергетических установок с общей установленной мощностью 13835 МВт.

В 2024 году в Украине действуют три АЭС. Чернобыльская АЭС не входит в список действующих АЭС. Она имеет статус государственного предприятия и выведена из состава Энергоатома.

Отечественная энергосистема полагается, преимущественно, на электроэнергию, генерируемую АЭС. Атомные блоки продолжали производить электроэнергию, даже во время российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Сейчас мощность ядерной генерации необходимо наращивать.

Недостроенными АЭС в Украине являются — Чигиринская, Харьковская, Одесская, Крымская. Также рассматривается возможность построения атомной электростанции на Закарпатье.

Бесперебойная работа атомных электростанций — залог экономической стабильности и энергетической независимости.

Достройка новых ядерных блоков усилит энергетическую безопасность и независимость и откроет перед Украиной новые возможности экспорта электроэнергии.

Фото: Енергоатом

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