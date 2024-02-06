Сколько полицейских в Украине: фактическая численность и законодательные ограничения

В мае 2023 года Кабинет министров Украины постановил ограничить численность сотрудников национальной полиции. О том, какие существуют законодательные ограничения и сколько на самом деле людей служит в полиции, читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько полицейских в Украине: законодательные ограничения

Согласно постановлению Кабинета министров №450 от 5 мая 2023 года, численность сотрудников национальной полиции Украины не может быть больше 141 330 человек. В их числе:

работники центрального аппарата – 3 тыс. человек, в том числе госслужащих – 400 человек;

сотрудники территориальных органов (без полиции охраны) – 138 330 человек, в том числе 4 тыс. госслужащих.

Сколько полицейских в Украине: реальные цифры

По словам главы нацполиции Ивана Выговского, на конец 2023 года в ведомстве не укомплектованы примерно 17,5 тыс. вакансий.

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Глава полиции привел реальные цифры по количеству сотрудников. Общий штат составляет 120 тыс. человек, в числе которых действующих полицейских – 100 тыс. В их числе:

женщин – 20 тис.;

следователей и дознавателей – 15 тыс.;

оперативников – 20 тыс.;

подразделение Лють (выполняет боевые задачи непосредственно на фронте) – несколько тысяч человек;

приняты на работу в 2023 году – 13 тыс.

При этом Выговский отметил, что в полиции уменьшилась текучка кадров, а за 2023 год было уволено всего 4,5 тыс. человек, в том числе тех, кто изъявил желание мобилизоваться и пойти на фронт добровольцами.



Факты ICTV направили официальный запрос в Нацполицию, чтобы узнать, сколько полицейских в Украине в 2024 году. Ждем ответа.

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