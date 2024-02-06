Тепло, вода и вывоз мусора: в Украине пересчитают стоимость коммунальных услуг

Кабинет министров Украины утвердил порядок перечисления стоимости коммунальных услуг. Речь идет о поставках тепла и воды, а также вывозе мусора.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 6 февраля.

Перерасчет коммунальных услуг

— Утверждаем порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг по поставке тепла, воды и вывоза мусора. Это четкий алгоритм, основанный на принципе: плати за то, что получил, — утверждает глава украинского правительства.

По его словам, предоставление коммунальных услуг в Украине должно быть качественным, а также соответствовать заявленным стандартам. Денис Шмыгаль объяснил, что люди должны видеть, как платят за реально предоставленные услуги.

Сейчас смотрят

Изменятся ли тарифы на электричество, газ и воду

Премьер-министр Украины заверил, что тарифы на электричество, газ и тепло до конца отопительного сезона остаются неизменными.

В Украине планируют увеличить тарифы на воду. Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг должна была рассмотреть вопрос повышения цен 6 февраля, однако заседание было перенесено.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.