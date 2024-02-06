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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Тепло, вода и вывоз мусора: в Украине пересчитают стоимость коммунальных услуг

кран вода
Фото: Pixabay

Кабинет министров Украины утвердил порядок перечисления стоимости коммунальных услуг. Речь идет о поставках тепла и воды, а также вывозе мусора.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 6 февраля.

Перерасчет коммунальных услуг

— Утверждаем порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг по поставке тепла, воды и вывоза мусора. Это четкий алгоритм, основанный на принципе: плати за то, что получил, — утверждает глава украинского правительства.

По его словам, предоставление коммунальных услуг в Украине должно быть качественным, а также соответствовать заявленным стандартам. Денис Шмыгаль объяснил, что люди должны видеть, как платят за реально предоставленные услуги.

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Война в Украине, Газ, Денис Шмыгаль, Комунальні платежі, Коммунальные тарифы, тарифи на тепло, Тепло, теплопостачання, Холодна вода
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