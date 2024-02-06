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В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
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В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов

мобілізація

По факту уклонения от мобилизации было открыто 9 620 уголовных дел.

Об этом сообщили в Нацполиции, пишет РБК-Украина.

Указано, что больше всего производств зарегистрировано в Закарпатской (1 053) и Днепропетровской (934) областях.

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В то же время почти 2,5 тыс. дел рассматриваются в судах, а 4,5 тыс. — закрыты.

Вечером 30 января Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду обновленную версию законопроекта № 10449, которая предусматривает ряд изменений в прохождении военной службы, мобилизации и воинского учета.

Новый вариант проекта закона о мобилизации предусматривает возможный запрет на выезд за границу, управление транспортным средством, а также арест имущества уклониста.

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Источник: РБК-Украина
Война в Украине, Закарпатская область область, Мобилизация, Нацполиция
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