Украина национализировала почти полмиллиарда активов российского олигарха

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации украинских активов подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова.

В доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО Нефтяная компания Альянс-Украина, которая оценивается почти в полмиллиарда гривен.

Что известно об Эдуарде Худайнатове и его активах в Украине

Олигарх Эдуард Худайнатов возглавляет российскую нефтегазовую компанию ННК-Групп.

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Как сообщают в Службе безопасности Украины, Худайнатов входил в состав совета директоров Роснефти.

Эти два предприятия – одни из крупнейших “спонсоров” войны против Украины, ведь регулярно поставляют горюче-смазочные материалы для военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок РФ.

Также обе компании ежемесячно перечисляют миллиарды рублей в бюджет страны-агрессора.

Как установило следствие, Эдуард Худайнатов также является одним из доверенных лиц президента РФ Владимира Путина.

В Украине Эдуард Худайнатов контролировал нефтетрейдера через ряд оффшорных компаний и подконтрольных лиц.

Таким образом олигарх надеялся избежать национализации этого актива после полномасштабного вторжения РФ, продолжая получать значительные прибыли с нефтегазового рынка Украины.

Однако сотрудники СБУ идентифицировали личность реального бенефициарного собственника.

Следователи Службы безопасности Украины возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Материалы СБУ и легли в основу иска Минюста в Высший антикоррупционный суд.

Правоохранители продолжают расследование, чтобы привлечь российского олигарха к ответственности за преступления против Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : СБУ

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