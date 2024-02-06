Военно-политическая перезагрузка: Кулеба объяснил, изменятся ли отношения с Западом

Военно-политическая перезагрузка в Украине, которая ожидается в ближайшее время, не повлияет на отношения официального Киева с различными западными партнерами.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИД Португалии Жоау Гомешем Кравинью в Киеве.

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Изменятся ли отношения Украины и Запада

— Я не думаю, что любые изменения в правительстве могут повлиять на отношения с нашими партнерами, — выразил убеждение министр иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский имеет конституционное право уволить главнокомандующего ВСУ, если посчитает нужным. Глава МИД считает, что кадровые решения не станут признаком раскола в вопросе военных усилий Украины.

— У нас могут быть дискуссии о тактике внутри команды, но мы все объединены вокруг стратегической цели: разгрома России в Украине, восстановления территориальной целостности и суверенитета. Вокруг цели нет никаких дискуссий, — подчеркнул Кулеба.

Недавно президент Владимир Зеленский, комментируя возможную отставку Валерия Залужного, заявил, что Украине однозначно нужна перезагрузка и новое начало. Он объяснил, что имеет в виду серьезные изменения, касающиеся направления руководства страны.

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