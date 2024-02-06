Як назначають пенсії держслужбовцям: розмір та умови отримання

Часть госслужащих имеют право на специальную пенсию. Как она рассчитывается и какой процент от зарплаты составляет, Факты ICTV узнавали у эксперта по пенсионному делу Сергея Коробкина.

Как рассчитывается пенсия государственного служащего

По словам эксперта, пенсия госслужащего на сегодняшний день назначается в размере 60% от его зарплаты.

– Но есть нюанс – у нас законодательство все время меняется. И получается, что госслужащие, которые ушли на пенсию до 2012 года, получают одни выплаты, после 2015 года – другие, а те, что вышли на заслуженный отдых между этими годами – у них третий размер пенсии, – поясняет Сергей Коробкин.

Раньше пенсии госслужащим назначались до 90% от зарплаты и при этом не ограничивались. То есть выплаты могли быть и выше 20 тыс. грн, а сейчас есть ограничения – не более 10 прожиточных минимумов.

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В 2015 году была проведена реформа, и пенсии для большинства будущих госслужащих отменили в принципе. То есть сейчас пенсионные выплаты государственным служащим назначаются уже в общем порядке.

Кто имеет право на пенсию государственного служащего

Согласно пунктам 10 и 12 раздела XI Заключительные и переходные положения закона №889, в соответствии со статьей 37 Закона Украины от 16.12.1993 №3723-ХІІ О государственной службе, некоторым госслужащим сохранено право на назначение специальной пенсии, а именно тем, кто на момент вступления закона в силу:

имел необходимый стаж службы 20 лет независимо от последнего места работы;

работал на госслужбе и имел не менее 10 лет стажа.

– Тех, кто ушел давно на пенсию по госслужбе, тоже надо разделять. Если это высокоранговый госслужащий, какой-то топ-чиновник, то у него и зарплата была большая. Соответственно, и пенсия будет высокой, – подчеркивает эксперт.

Если речь идет о мелких служащих, которые работали всю жизнь за небольшую зарплату, для них пенсии не такие уж и большие.

Будут ли индексироваться пенсии госслужащих

Вопрос также в том, что пенсионные выплаты госслужащим за последние 10 лет до 2023 года не индексировались и не повышались ни разу. То есть, если раньше по закону госслужащим повышали оклады, то и пенсии автоматически увеличивались. В июле 2023 года в первый раз провели индексацию пенсий госслужащих, как и всем, на 19%. Но госслужащим и научным работникам индексация была проведена с опозданием – 1 июля, а не с 1 марта, как всем остальным пенсионерам.

– Но что будет в этом году, пока неизвестно. То есть теоретически, по закону, все пенсии должны быть проиндексированы. Но окончательное слово за Кабинетом министров, – отмечает Сергей Коробкин.

Чем отличаются пенсии госслужащих от обычных

Тем госслужащим, кто уже ушел на пенсию, она назначается в размере от 60 до 90% от зарплаты. 90% тем, кто давно ушел, а 60% – тем, кто ушел недавно. А в будущем уже почти никому не будут назначать такие выплаты.

– Для примера, обычные пенсии по возрасту назначаются так – сколько у человека стажа, такой процент от его зарплаты. То есть если у вас 30 лет общего стажа, то пенсия будет составлять 30% от вашей зарплаты, – объясняет эксперт.

Тем служащим, которые еще успевают запрыгнуть в последний вагон переходного периода, назначат выплаты в размере 60% от зарплаты. То есть, для получения такой пенсии обычному человеку надо было бы отработать 60 лет и еще получать при этом высокую зарплату, резюмировал Сергей Коробкин.

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