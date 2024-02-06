Способны пробить до одного метра бетона: характеристики и назначение канадских ракет CRV7

Канада может передать Украине часть ракет CRV7, которые собирались утилизировать. Такое требование к либеральному правительству выдвинули федеральные консерваторы. Известно, что около 8 тыс. ракет CRV7 все еще имеют боеголовки в хорошем состоянии и могут быть отправлены нашему государству немедленно.

Что известно о ракетах CRV7, которые могут доставить в Украину — читайте в материале Фактов ICTV.

Характеристики ракеты CRV7

CRV7 — это 2,75-дюймовая (70 мм) ударная ракета. Она была представлена еще в начале 1970-х годов как модернизированная версия стандартных американских 2,75-дюймовых ракет воздух-земля.

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Как отмечает Defense Express, CRV7 является не совсем ракетой, а скорее неуправляемым реактивным снарядом калибра 70 мм, который создан на основе американской Hydra 70.

CRV7 имеет мощный двигатель. Кроме того, преимуществом этих ракет является достаточно большая дальность полета и точность по сравнению с оригинальной Hydra 70.

— Кроме того, Канада разработала свои боевые части под CRV7. WDU-50001/B бронебойно-фугасно-зажигательную, которая предназначена для поражения защищенных объектов типа укрытий для самолетов и может пробить до 4 метров земли или метр бетона, — пишет издание.

Назначение ракет CRV7

Ракеты CRV7 предназначены для ударов по наземным целям. CRV7 обладает достаточной кинетической энергией для пробивания стандартных самолетных ангаров Организации Варшавского договора.

Также есть специализированная канадская боевая часть WDU-5002/B FAT для поражения танков с вольфрамо-стальными “дротиками”. А еще крайне специфическая WDU-500X/B с 80 вольфрамовыми флешетами для поражения живой силы и легкобронированной техники.

Напомним, 3 февраля в Канаде федеральные консерваторы выдвинули требование к либеральному правительству передать Украине десятки тысяч избыточных ракет CRV7 класса воздух-земля, которые планируют утилизировать

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