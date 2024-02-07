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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Блокада границы Украины польскими фермерами может возобновиться на одном из КПП

Блокада границы Украины польскими фермерами может возобновиться на одном из КПП
Фото: Госпогранслужба

Польские фермеры планируют утром 9 февраля заблокировать как минимум один пункт пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП Дорогуск — Ягодин, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В польской таможне предупредили, что забастовка на этом КПП начнется в пятницу в 11:00 по Киеву с использованием сельскохозяйственной техники. Продлится она до 9 марта.

Участники акции обещают пропускать все автобусы и по одному грузовику в обоих направлениях в течение часа, а также не ограничивать пропуск гуманитарной помощи и цистерн с топливом в сторону Украины.

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— Что касается других пунктов пропуска на границе с Польшей информация выясняется, для этого запланированы встречи с представителями польской таможенной администрации, — говорят в ГТСУ.

Польские фермеры анонсировали новые протесты на границе с Украиной

В начале февраля польские фермеры заявили о новых протестах по всей стране — с 9 февраля по 10 марта.

Тогда организаторы забастовки говорили о блокировании всех пограничных переходов между Польшей и Украиной, а также дорог и автомагистралей в отдельных воеводствах.

Главная причина – недовольство предложением Еврокомиссии о продлении еще на год беспошлинного режима для экспорта товаров из Украины в ЕС.

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Експорт товарів

Источник: Государственная таможенная служба
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