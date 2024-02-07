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Валентина Летяк, редактор ленты

Бомбардировщик Ту-22М3: почему он так опасен, главные характеристики

Бомбардувальник Ту-22М3
Фото: Минобороны

Враг неоднократно наносил ракетные удары по территории Украины, используя бомбардировщики-ракетоносцы.

Одним из таких является самолет Ту-22М3, который россияне поднимали в воздух во время воздушной тревоги в ночь на 15 августа.

Факты ICTV собрали основную информацию о смертельном бомбардировщике Ту-22М3.

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Что такое Ту-22М3

Ту-22М – это советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся геометрией крыла. Предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в том числе с ядерными боеголовками.

Это разработка ОКБ О.М. Туполева, производился на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

В эксплуатации с 1974 года и по сей день. Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978-го запущен в серийное производство, прекращенное в 1993 году.

Основное вооружение бомбардировщика – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с облегченной фугасно-кумулятивной боеголовкой, способной сделать пробоину в корабле в 22 кв. м и глубиной до 12 м, а также майданная ракета Х-22ПСИ с мегатонной боеголовкой и дальностью пуска почти 500 км.

Также он может нести свободно падающие бомбы, один залп которых способен накрыть площадь, равную 35 футбольным полям.

Ту-22М3 может с 10-километровой высоты поразить одиночной бомбой малое сооружение.

В то же время самолет с самого начала эксплуатации имел постоянные проблемы из-за инженерного несовершенства, из-за чего до сих пор очень часто гибнут российские пилоты.

В 2018 году РФ создала модернизированную версию этого самолета – Ту-22М3М, расширив его боевой потенциал.

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Бомбардировщик Ту-22М3: почему он так опасен, главные характеристики

Россия использовала бомбардировщики Ту-22М3 в Сирии, Афганистане, Чечне, Грузии, а теперь и в войне против Украины.

Кстати, в войне против Грузии группа российских Ту-22М3 наносила прицельные авиаудары по складам боеприпасов грузинской армии, а также бомбила аэродромы. После того как грузинская ПВО в первый же день сбила один самолет Ту-22М3, Россия не использовала их вплоть до конца войны.

Ту-22М2 в Украине

После распада СССР Украина также получила часть этих бомбардировщиков: 22 самолета Ту-22М2 и 60 штук Ту-22М3.

Однако до 2003 года 19 из них передали России, четыре сейчас в музеях, а остальное утилизировали.

То есть на сегодняшний день только РФ эксплуатирует эти самолеты.

Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Тогда впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3.

5 декабря 2022 года стало известно, что РФ подняла в небо бомбардировщики Ту-22. По словам главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, существуют риски повторных пусков ракет из бомбардировщика Ту-22.

— Ракеты в воздухе. Плюс риски повторных пусков с ТУ-22 ракет Х-22 в нашу сторону. Остаемся в укрытиях, – написал Вилкул в Telegram.

Также с Ту-22 нанесли удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, в результате чего погибли 46 человек, среди которых — три ребенка.

Ставший рекордным с начала полномасштабного вторжения обстрел украинских городов 29 декабря 2023 года не обошелся без этого бомбардировщика. Враг запускал с него ракеты Х-22.

8 января 2024 года Россия вновь применила Ту-22  во время массированной ракетной атаки по Украине. В общей сложности захватчики выпустили восемь крылатых ракет Х-22 с территории Белгородской области.

Известно, что основное вооружение бомбардировщика Ту-22 – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с облегченной фугасно-кумулятивной боеголовкой, которая способна сделать пробоину в корабле в 22 кв. м и глубиной до 12 м.

Ночью 19 июля российские войска снова атаковали Одесскую область ракетами Х-22, Х-59, Оникс, а также дронами-камикадзе типа Shahed-136.

Оккупанты выпустили по портовой и критической инфраструктуре Одесской области восемь крылатых ракет Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря.

авіація, Война в Украине, літаки РФ, Ракетные удары России, Російська агресія
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