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Украина
Екатерина Белоброва, редактор ленты

БпЛА Перун: Украина запустит серийное производство аналога Ланцетов

БпЛА Перун: Украина запустит серийное производство аналога Ланцетов

В течение ближайших двух месяцев Украина готова запустить в эксплуатацию ударные БПЛА Перун собственного производства, которые представляют собой аналог российских Ланцетов.

О перспективах новых дронов Перун  рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Трудно назвать конкретные даты, но я думаю, что в течение двух месяцев начнет появляться информация в российских пабликах, как горят их танки, — сказал он.

Чиновник обозначил, что тестовые запуски Перунов уже проводятся, но это единичные случаи. В ближайшее время должны быть заключены крупные государственные контракты на производство этих беспилотников.

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Что известно об украинских дронах Перун

Еще в конце августа 2023 года появилась информация, что украинские изобретатели разработали аналог российского дрона-камикадзе Ланцет под названием Перун.

Отмечалось, что разработка проходит испытания, и есть некоторые “технологические нюансы”, которые нуждаются в доработке. На тот момент новые украинские БпЛА уже летали и попадали в цели.

Что известно о российских Ланцетах

Ланцет – это российский беспилотный барражирующий боеприпас, предназначенный для поражения наземной техники и других целей на фронте и в тылу противника. Эти дроны могут в течение длительного времени кружить в воздухе, отслеживая цель, а затем стремительно атаковать ее.

Максимальная дальность полета от 40 до 70 км, максимальный взлётный вес около 12 кг. Оснащается как осколочно-фугасными, так и кумулятивными боевыми частями.

Оккупанты часто применяют дрон-камикадзе ланцеты в паре с российским разведывательным БпЛА Орлан. Последний должен определить цель, которую Ланцет впоследствии поражает. Обычно войска РФ таким образом пытаются вывести из строя зенитно-ракетные системы (ЗРК).

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Керування дроном

Фото: Милитарный

Источник: Forbes Украина
боєприпаси, Мінцифри, Украинское оружие
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