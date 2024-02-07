Время перемен и взрослых решений: Умеров о решении Рады по законопроекту о мобилизации
Верховная Рада сделала первый шаг к усовершенствованию мобилизации, прохождения военной службы и воинского учета.
Об этом в Facebook написал министр обороны Украины Рустем Умеров, поблагодарив всех участников разработки законопроекта №10449 о мобилизации, военной службе и воинском учете.
Также отдельное спасибо за плодотворную совместную работу он высказал Кабмину, в частности главе правительства Денису Шмыгалю, нардепам Верховной Рады, министерствам и военным.
— Спасибо привлеченным министерствам и правительственным институтам, чьи команды работали над этими изменениями.
Спасибо главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному и начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергею Шаптале за последовательное сотрудничество в процессе наработки этих нормативно-правовых изменений, — сказал он.
Умеров о принятии законопроекта о мобилизации
По его словам, вносимые законопроектом изменения “делают государство более устойчивым, а войска сильнее в противостоянии с врагом”.
— Верховная Рада сделала первый шаг к совершенствованию мобилизации, прохождения военной службы и воинского учета. Этих изменений ждут сотни тысяч защитников и защитниц, которые уже служат в Силах обороны. Эти изменения нужны, чтобы государство могло эффективно привлекать военнообязанных, которые уже в ближайшее время станут в ряды войск. Эти изменения делают государство более устойчивым, а войска сильнее в противостоянии с врагом, — написал он.
Умеров также отметил важность подготовки законопроекта ко второму чтению:
— Время перемен в интересах защитников и защитниц наступило. Время взрослых решений.
Напомним, что 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении новый законопроект о мобилизации. За такое решение проголосовали 243 народных избранников.