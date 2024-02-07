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Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения.

Такие данные по состоянию на 7 февраля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация на данный момент, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 7 февраля 2024

Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 7 февраля 2024 года – ситуация на фронте

Ситуация в Украине на 7 февраля 2024 года

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 21 атаку оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 12 атак противника возле населенных пунктов Богдановка и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 20 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции и отражают штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия.

Потери РФ с 24.02.22 по 07.02.24

  • личного состава — около 391 470 (+890) человек,
  • танков — 6372 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 11879 (+22) ед,
  • артиллерийских систем — 9387 (+20) ед,
  • РСЗО — 980 (+1) ед,
  • средств ПВО — 665 (+0) ед,
  • самолетов — 332 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7177 (+4),
  • крылатых ракет — 1849 (+1),
  • кораблей/катеров — 24 (+0) ед,
  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12486 (+33) ед,
  • специальной техники — 1497 (+1)

Полномасштабная война в Украине длится уже 714-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
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