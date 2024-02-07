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Управляемые авиационные бомбы: какие бывают, особенности применения и дальность поражения

КАБ УПАБ-1500Б

Россия имеет в своем арсенале много разнообразного оружия, которое постоянно применяет против Украины. Впрочем, в последнее время, вражеская армия начала активно использовать управляемые авиационные бомбы (УАБ).

Факты ICTV узнавали, что такое управляемые авиационные бомбы (УАБ), какие бывают, какова их дальность, а также как применяются Россией.

УАБ: что такое управляемая авиабомба и какие применяет РФ

УАБ — это один из видов авиационных боеприпасов, то есть авиационная бомба. Она оснащена аэродинамическими поверхностями и системой наведения для повышения точности попадания в цель.

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Авиационная управляемая бомба считается высокоточным оружием.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, в РФ сейчас есть два типа планирующих бомб:

  • те, которые сразу проектироваться как планирующие (управляемые) бомбы и полноценно производятся на заводах. Например, это УПАБ-1500В;
  • фугасные советские бомбы, к которым русские крепят модули коррекции и управления полетом. Это ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500. Такие дооборудования обычных бомб происходят непрофессионально, но очень быстро.

Враг имеет довольно широкий арсенал управляемых авиабомб, в частности известно о применении:

  • УПАБ-500В весом 500 кг;
  • УПАБ-1500в весом 1500 кг;
  • Гром-Э2, которая является вариантом Гром-Э1 без двигателя, но с увеличенной в полтора раза боевой частью;
  • Дрель — российская планирующая кассетная авиационная бомба.

Также россияне используют советские авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-500, ФАБ-1500 — это фугасные авиабомбы свободного полета, которые оборудуются комплексами, аналогичными американским JDAM.

Еще враг имеет запас так называемых корректируемых авиационных бомб – УАБ-500Кр или УАБ-1500.

Как РФ применяет УАБ и дальность их поражения

В командовании ВС ВСУ отмечают, что для сброса управляемых авиационных бомб российские самолеты не входят в зону поражения украинской ПВО.

— Вражеские самолеты подлетают к линии боевого столкновения, за 40-50 км, и запускают эти бомбы. Они летят к своей цели и поражают ее. Авиабомбы враг запускает не только с севера, но и с восточного и южного направления, — говорит Юрий Игнат.

Сама дальность сброса управляемых авиационных бомб зависит от параметров полета носителя — скорости и высоты.

Соответственно, чем выше и на большей скорости осуществляет сброс, тем дальше такие бомбы будут лететь.

— Управляемые авиационные бомбы крепят к самолетам, которые имеют возможность переносить такие боеприпасы, как ФАБ-250, 500 или 1500. То есть это бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и так далее, — говорит Коваленко.

Дальность полета УПАБ-1500В составляет 40 км при высоте сброса в 14 км. Она предназначена для поражения хорошо укрепленных объектов.

А для Гром-Э1, которая имеет собственный твердотопливный ускоритель, дальность полета декларируется 120 км при высоте 12 км и скорости 12 км.

То есть в среднем дальность поражения УАБ — 80 км. А это значит, что под угрозой такого удара могут находиться пограничные и прифронтовые районы.

На самом деле УАБ считаются трудной целью для сбивания, поскольку носитель бомбы не входит в зону работы противовоздушной обороны.  По словам Игната, украинские зенитно-ракетные комплексы, такие как С300 могут сбивать цели на дальности до 75 км, а Бук-М1 – до 35 км.

Эти системы ПВО невозможно установить непосредственно у линии фронта, потому что они сразу станут приоритетными целями для противника. Соответственно, украинская ПВО не может уничтожать носители КАБ.

— Для противодействия таким российским атакам Украине необходимы современные средства ПВО и западная авиация: системы PATRIOT, SAMP-T — с наземных, а лучше всего — это современные самолеты F-16 или другие самолеты поколения 4+, способные противостоять российской авиации на большом расстоянии, которые имеют и мощные радары, и ракеты класса воздух-воздух, — говорит Игнат.

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Авіаудари, Бомба, Война в Украине, Летальное оружие
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