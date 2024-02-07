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Лубинец сделал заявление по законопроекту о мобилизации №10449 после срочного совещания с Умеровым

Лубинец сделал заявление по законопроекту о мобилизации №10449 после срочного совещания с Умеровым
Фото: Офис президента

Украинским парламентариям следует прийти к согласию относительно правительственного законопроекта о мобилизации №10449 в первом чтении, а все замечания от Офиса омбудсмена можно будет внести в период перед вторым чтением.

Изменил ли свое мнение уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец о мобилизации и соответствующем законопроекте — читайте в материале на Фактах ICTV.

Что сказал Лубинец о мобилизации

Он сообщил, что имеет обновленную информацию относительно замечаний к законопроекту о мобилизации.

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По его словам, вечером 6 февраля он провел срочное совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором мы обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации.

— В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать, — сказал он.

Лубинец дополнительно отметил быстрое положительное реагирование со стороны министра обороны Украины.

Какие замечания имеет омбудсмен по мобилизации

Ранее Дмитрий Лубинец сделал сообщение, в котором сообщил, что имеет ряд замечаний к законопроекту №10449, поскольку отдельные нормы документа не соответствуют Конституции Украины.

Среди названных норм омбудсмен перечислил, в частности, вопросы, касающиеся электронных повесток, выезда за границу, воинского учета, аспирантов и тому подобное.

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Источник: Дмитрий Лубинец

Война в Украине, Верховна Рада, Дмитрий Лубинец, Законопроект, Мобилизация, Рустем Умєров
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