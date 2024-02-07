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Валентина Летяк, редактор ленты

Минобороны о Силах беспилотных систем: Это настоящая революция в ведении войны

дрон безпілотники
Фото: Факти ICTV

Создание Сил беспилотных систем как самостоятельного рода войск в составе ВСУ подтверждает важность применения беспилотников во время боевых действий.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

— Использование беспилотных систем как средств разведки и поражения врага на земле, в воздухе и на море — настоящая революция в ведении боевых действий, — подчеркнул он.

По его словам, дроны уже доказали свою эффективность в современной войне — нанесены критические потери флоту РФ, ежедневно уничтожается живая сила и боевая техника противника.

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— Новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами. Это будут новые подразделения, а также система накопления, оценки, обмена опытом и подготовки применения беспилотников, — рассказал Павлюк.

Также важно, что открываются возможности для масштабирования производства дронов и направления их на передовую, добавил заместитель министра.

— Украина имеет не только технологии, но и значительные перспективы реализовать собственные задачи на поле боя именно благодаря привлечению беспилотных технологий, — подытожил Павлюк.

6 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем — отдельного рода войск в составе ВСУ. 

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Минобороны о Силах беспилотных систем: Это настоящая революция в ведении войны

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, ВСУ, Міноборони України
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